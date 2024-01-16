وزير الدفاع البريطاني: لا نريد أن نتورط في البحر الأحمر

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قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، إن بلاده لن تقبل بالإغلاق الدائم للبحر الأحمر أمام الشحن البحري.ووصف الوزير شابس الغارات الجوية بأنها "عمل عسكري لمرة واحدة يهدف إلى وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر".وأضاف شابس أنّ الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والشركاء الدوليين يقومون بتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الهجمات، ويراقبون بعناية ما سيفعله الحوثيون بعد ذلك، إذ أكد أن "90 بالمئة من حركة التجارة البحرية أصبحت مستهدفة من قبل الإرهابيين".