براءة اختراع لروسيا.. لغم غير فتاك يصيب على مساحة واسعة

تمكنت وزارة الدفاع الروسية من الحصول على براءة اختراع لغم غير فتاك مضاد للأفراد مع زيادة مساحة الإصابة، مما يزيد من فعاليته.



وجاء في نص وثيقة براءة الاختراع أن اللغم المضاد للأفراد غير الفتاك يخلق منطقة الإصابة غير الفتاكة ذات مساحة أكبر على عكس النموذج الأولي ونظائره، وذلك بسبب تناثر مكونات البارود بزاوية معينة نحو الأفق، مما يزيد من فعالية تأثير اللغم.

Advertisement

وتنص أيضا على أنه يمكن استخدام الاختراع في تطوير أنواع أخرى من الألغام لشل حركة العدو بواسطة مواد تهيّج الجلد، وكذلك الأغشية المخاطية للعينين والجهاز التنفسي العلوي.



وأوضحت براءة الاختراع أنه نتيجة لهذا التعرض، يفقد الجندي مؤقتا القدرة على اتخاذ إجراءات نشطة أو القيام بمحاولة الاعتداء الجسدي.(روسيا اليوم)