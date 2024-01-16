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عربي-دولي

وزير الخارجية الأوكراني يفكر في "تسديد لكمة" لنظيره الروسي لافروف

Lebanon 24
16-01-2024 | 02:53
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قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، في مقابلة أذيعت الاثنين، إن أوقاتا مرت عليه شعر فيها بالحاجة إلى تسديد "لكمة في وجه" نظيره الروسي، سيرجي لافروف، في المحادثات التي جرت في بداية الغزو الروسي.
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وجاء تصريح كوليبا في مقابلة غير رسمية مدتها ساعة مع مدون أوكراني ركزت على موضوعات تراوحت بين الطبخ والهوايات وكرة القدم الأوكرانية.
وردا على سؤال عن أصعب جانب في المفاوضات، قال كوليبا "أصعب محادثات كانت تلك التي تشعر فيها ببساطة أنك تريد التوجه إلى خصمك ولكمه في أنفه لكنك لا تستطيع فعل ذلك حقا".
وأضاف "يمكنني القول إن ذلك حدث مرتين أو ثلاثة وكانت إحداها مع لافروف في (منتجع) أنطاليا التركي في ربيع 2022".
وعقد المفاوضون الأوكرانيون والروس عدة جولات من المحادثات في الأسابيع الأولى من الغزو في شباط 2022. وعقدت المحادثات في البداية بالقرب من حدود أوكرانيا مع روسيا البيضاء ثم في تركيا.
 
وقال كوليبا حينها، إن المحادثات في تركيا كانت صعبة وتناولت وقف إطلاق النار وتجهيز ممرات إنسانية.
ولم يتوصل الجانبان إلى اتفاق في تلك المحادثات ولم تجر مفاوضات، منذ ذلك الحين. (الحرة)
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