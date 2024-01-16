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عربي-دولي

في مصر.. الأجهزة الأمنية توقع بحيتان الذهب والدولار

Lebanon 24
16-01-2024 | 03:08
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بعد ساعات قليلة من ضبط إمبراطور الذهب والقبض عليه، وجّهت أجهزة الأمن المصرية ضربات موجعة وقوية لحيتان الذهب والدولار، والذين تسببوا في ارتفاع أسعار المعدن الأصفر ووصول الدولار لأرقام قياسية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، حيث شنّت الأجهزة الامنية حملات تفتيش موسعة على محلات الصاغة المملوكة لعدد من التجار الكبار إذ  تم ضبط عدة أشخاص يقيمون في محافظة الجيزة يعملون لصالح بعض الحيتان الكبار، وبحوزتهم كميات كبيرة من الذهب غير المدموغ وكميات كبيرة من الدولارات.
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وقالت المصادر إنه وباستجواب هؤلاء الأشخاص اعترفوا بملكية إمبراطور الذهب المقبوض عليه أول أمس وكذلك تجار كبار من محافظة أسوان جنوب البلاد لهذه الكميات، حيث تم استهدافهم جميعا وضبطهم.

هذا، وشنت أجهزة الأمن حملات مكثفة ومداهمات تفتيشية على محلات ذهب مملوكة لحيتان آخرين منهم "ن.ل" والذي يعد أحد أباطرة السوق بجانب "ر .ج" و"م ج" للتأكد من مطابقة الذهب المتواجد بمحالهم للمواصفات وعدم الغش في الأعيرة والدمغة.
 
وفي غضون ذلك شنت أجهزة الأمن المصرية حملات موسعة على أباطرة تجارة النقد الأجنبي في القاهرة والمحافظات بعد تسببهم في ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأرقام غير مسبوقة وصلت إلى 56 جنيها مقابل الدولار الواحد.

وألقت قوات الأمن القبض على تاجرين في محافظة القاهرة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تقدر بملايين الجنيهات متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.(العربية)

المصدر: العربية

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