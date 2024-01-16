جريمة بشعة في مصر.. عنّف طفلته إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة





وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وحجز الأطفال داخل قسم الأطفال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت تصرف النيابة العامة، والتي ستتولى مباشرة التحقيق.

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وفي التفاصيل، تلقى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام ثلاثة أطفال، بينهم طفلة مصابة بنزيف داخلي وحالتها الصحية سيئة، وحاول الأطباء إسعافها، لكنها لفظت أنفاسها وتوفيت متأثرة بإصابتها. وبسؤال أشقائها اتهموا الأب بالتعدي عليهم بالضرب المبرح وإحداث الإصابة التي أودت بحياة شقيقتهم، وإصابتهم في أماكن متفرقة من الجسم. تسبب ضرب أبٍ لأطفاله، بوفاة طفلة لفظت أنفاسها الأخيرة داخل قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى محافظة كفر الشيخ المصرية، متأثرةً بإصابتها، بينما أصيب أشقاؤها أيضا بإصابات بالغة.وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام وحجز الأطفال داخل قسم الأطفال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت تصرف النيابة العامة، والتي ستتولى مباشرة التحقيق.وفي التفاصيل، تلقى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام ثلاثة أطفال، بينهم طفلة مصابة بنزيف داخلي وحالتها الصحية سيئة، وحاول الأطباء إسعافها، لكنها لفظت أنفاسها وتوفيت متأثرة بإصابتها. وبسؤال أشقائها اتهموا الأب بالتعدي عليهم بالضرب المبرح وإحداث الإصابة التي أودت بحياة شقيقتهم، وإصابتهم في أماكن متفرقة من الجسم.

وكان أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطارًا مضمونه وصول ثلاثة أطفال لمستشفى كفر الشيخ، بينهم طفلة تدعى "بسنت.ع"، 12 عاما، تعرضت لإصابات بالغة، حاول الأطباء إسعافها، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل قسم الاستقبال والطوارئ.(العربية)