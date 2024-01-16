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عربي-دولي

إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق قاعدة أميركية في العراق.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
16-01-2024 | 03:49
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، إسقاطه 3 طائرات مسيرة فوق مطار أربيل حيث تتمركز قوات أميركية ودولية أخرى.

ولم يذكر الجهاز في بيان أصدره ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار في البنية التحتية.
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ويأتي هذا في خضم تصاعد عمليات مهاجمة مصالح أميركية في العراق وسوريا، حيث تتواصل عمليات القصف بالمسيرات والصواريخ على القواعد الأميركية فيهما.
 

المصدر: سكاي نيوز
المصدر: سكاي نيوز عربية
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