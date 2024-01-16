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ما حقيقة استهداف إسرائيل لمواقع إيرانية في سوريا؟

Lebanon 24
16-01-2024 | 04:24
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كشف قناة لـRT الروسية نقلاً عن مصدر خاص حقيقة لمعلومات التي انتشرت في وسائل الإعلام عن استهداف إسرائيلي لمواقع إيرانية في الريف الجنوبي لحلب، مؤكداً أن هذه الأخبار غير صحيحة.
وأوضح المصدر للقناة أن "المعلومات المتوفرة بأن أصوات الانفجارات التي سمعت في كل قرى ومدن ريف إدلب الشمالي الغربي هي للصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه مواقع الحزب التركستاني في قرة جبل السماق والذي كان له دور في تدريب عدد من مقاتلي "داعش" خراسان والذين يتم نقلهم من سوريا إلى أفغانستان".
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يذكر أن الاستهداف الإيراني يأتي بعد تبني "داعش" للعملية الانتحارية في كرمان وتبين للسلطات الإيرانية أن المجموعة التي نفذت العملية تم تدريبها في سوريا في معسكرات الحزب التركستاني في جبل السماق والانتحاريين من الجنسية الطاجيكية.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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