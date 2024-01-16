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عربي-دولي

برفقة الحرس الثوري.. وصول دفعة صواريخ جديدة إلى الحُديدة في اليمن

Lebanon 24
16-01-2024 | 04:39
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أفادت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، بوصول دفعة جديدة من الصواريخ الباليستية والبحرية إلى الحديدة قادمة من صنعاء، وذلك بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".
وبحسب القناة، قالت المصادر إن "هذه الدفعة من الصواريخ الباليستية وصلت برفقة خبراء من الحرس الثوري الإيراني ضمن استعداداتهم للتصعيد في البحر الأحمر.
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وتُعتبر هذه ثاني دفعة من الصواريخ تصل في غضون يومين إلى الحديدة، التي تلقت فيها ضربات استهدفت القاعدة البحرية فيها وأدت إلى مقتل عدد من عناصرها بحسب ما أفاد به مستشفى الحديدة، لشن هجمات على السفن وتعطيل حركة الملاحو.

وكانت مصادر يمنية قالت قبل يومين إن خبراء إيرانيين ومن حزب الله اللبناني إضافة إلى الحوثيين نقلوا صواريخ باليستية وأخرى بحرية من صنعاء إلى محافظة الحديدة المطلة على جنوبي البحر الأحمر ضمن استعداداتهم لشن هجمات على السفن المبحرة قبالة المنطقة.


المصدر: سكاي نيوز
المصدر: سكاي نيوز عربية
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