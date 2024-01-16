مسؤول إسرائيلي: احتمال تواجد الرهائن بالقرب من المبنى الذي استهدفه الجيش

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري أن الجيش أبلغ عائلات رهينتين محتجزتين لدى حماس في قطاع غزة بأنه يخشى على حياتهما، بعدما أعلنت حماس استهداف مبنى بداخله رهائن إسرائيليون.

وقال هاغاري إن ادعاءات حماس بأن الجيش قصف مبنى كان يحتجز فيه ثلاث رهائن إسرائيليين، وأسفر عن مقتل سفيرسكي، هو كذب، لكنه أشار إلى احتمال تواجد الرهائن بالقرب من المبنى الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي واحتمال تعرضهم للخطر.

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ونشرت حماس خلال اليوم الماضي مقاطع فيديو تظهر الرهائن "إيتاي سفيرسكي" و"نوعا أرغاماني" و"يوسي شرعابي"، حيث أثار الفيديو الدعائي الأخير، الذي نُشر مساء الاثنين، مخاوف بشأن حياة سفيرسكي وشرعابي. ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن أرغاماني على قيد الحياة.

لكن عاد وقال هاغاري، إن “إيتاي لم يقتل على يد قواتنا، هذه كذبة حماس، المبنى الذي كانوا محتجزين فيه لم يكن هدفاً ولم يتعرض للهجوم من قبل قواتنا".

وأضاف "لم نكن نعرف موقعهم بالضبط في الوقت الحقيقي. نحن لا نقصف حيث نعلم أن هناك رهائن. لاحقا، علمنا أننا هاجمنا أهدافا قريبة من المكان الذي تم احتجازهم فيه".

وتابع: "إن الجيش الإسرائيلي يحقق في المقطع الدعائي الذي نشرته حماس".



المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"