في هولندا.. قمع مسلمين حاولوا منع حرق القرآن(فيديو)

اعتدت الشرطة الهولندية، على مسلمين، حاولوا منع متطرفين يمينيين، من إحراق مصحف بصورة علنية في مدينة أرنهيم الهولندية.



وقام المتطرف إدوين واجنسفيلد، رئيس مجموعة بيغيدا المتطرفة، بمحاولة حرق مصحف وسط المدينة، ما دفع مسلمين إلى محاولة منعه بالقوة، لتقوم الشرطة بالاعتداء عليهم بالضرب، وحماية المتطرف وإدخاله في سيارة شرطة.

واشترك نحو 10 متطرفين من مجموعة بيغيدا في فعالية إحراق المصحف، واستفزاز المسلمين في المدينة، وقالت الشرطة إنها اعتقلت 3 أشخاص من المسلمين.



وقال بيان صادر عن عمدة المدينة، إن حرق القرآن، لا يعد من الأعمال غير القانونية، والفعالية مسجلة بصورة مسبقة.