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عربي-دولي
كم بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول؟
Lebanon 24
16-01-2024
|
06:47
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قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 24,285 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 61,154 آخرون ، جراء قصف مدفعي وغارات لطائرات الجيش الإسرائيلي طال عدة مناطق في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.
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وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها تسببت بمقتل 158 شخصا وإصابة 320 وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ونوهت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن هناك أكثر من 8000 مفقود.
وأضافت وفا أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشلت، اليوم الثلاثاء، جثامين 13 شخصا من تحت الأنقاض في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ارتقوا في الأيام الماضية جراء القصف الإسرائيلي.
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