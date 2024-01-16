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عربي-دولي

قتيل وجرحى بانفجار في مصنع صربي للإطارات والعبوات الناسفة

Lebanon 24
16-01-2024 | 06:46
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أعلنت السلطات في صربيا عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين جراء انفجار وقع اليوم الثلاثاء في مصنع صربي ينتج الإطارات ومعدات الحماية والمتفجرات الصناعية.

ووقع الحادث في التاسعة صباحا في وحدة إنتاج الوقود بمصنع شركة "ترايال" في مدينة كروسيفاتش وسط البلاد، حسب بيان للشرطة.
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ولم يتضح على الفور سبب الانفجار الذي أدى أيضا إلى نشوب حريق في المجمع. وقالت الشرطة إنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى كروسيفاتش. (روسيا اليوم)
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