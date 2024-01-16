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عربي-دولي
تنسيقية "تقدم" تتلقى موافقة البرهان على عقد لقاء مع حمدوك
Lebanon 24
16-01-2024
|
06:59
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أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" تلقيها موافقة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على عقد لقاء مع التحالف الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لبحث سبل وقف الحرب.
وقال شهاب الطيب القيادي في التنسيقية في اتصال مع سكاي نيوز عربية إن "تقدم" تلقت موافقة القائد العام للجيش السوداني على لقاء مع التحالف.
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يأتي ذلك بعد أن أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، يوم الإثنين، موافقة الحكومة السودانية على لقاء تحالف "تقدم" خلال الأيام القادمة.
وفي وقت سابق من كانون الأول، أعلن رئيس "تقدم" عبد الله حمدوك إرسال خطاب إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" للقاء القوى المدنية وبحث كيفية وضع حد للحرب الدائرة منذ منتصف نيسان الماضي.
وبعد لقاء حمدوك وقيادات من التحالف المدني بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" مطلع كانون الثاني الحالي في أديس أبابا، واتفاق الجانبين على التزام الدعم السريع بحزمة بنود لوقف الحرب، جدد حمدوك في الرابع من كانون الثاني مخاطبة قائد الجيش لحثه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع التنسيقية.
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