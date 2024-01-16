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عربي-دولي

بريطانيا تدين الضربات الإيرانية على كردستان العراق

Lebanon 24
16-01-2024 | 07:08
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دانت المملكة المتحدة الضربات التي نفذها الحرس الثوري الإيراني في كردستان العراق ليلًا، معتبرة أنها "انتهاك غير مقبول لسيادة" العراق. 
     
وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون على حسابه على موقع "إكس": إن "هذه الأعمال غير المبررة وغير المسوغة هي انتهاك غير مقبول لسيادة العراق وسلامة أراضيه".
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