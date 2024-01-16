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هيئة بريطانية تتلقى بلاغاً بوقوع حادث في البحر الأحمر قرب الصليف

Lebanon 24
16-01-2024 | 07:59
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أنها تلقت بلاغا بوقوع حادث في البحر الأحمر.

وفي بيان رسمي نشرته الهيئة في قناتها الرسمية على منصة "إكس"، ذكرت فيه: "تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بلاغا بوقوع حادث على بعد نحو 100 ميل بحري في الصليف شمالي اليمن".
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وأعلنت "أنصار الله"، مساء أمس الاثنين، أن "قواتها البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن". وقال المتحدث العسكري، يحيى سريع إن "كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية المشاركة بالهجمات علينا نعتبرها أهدافًا معادية".

وأكد سريع "الاستمرار في العمليات العسكرية وفرض قرار منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين العربي والأحمر حتى يتوقف العدوان على غزة"، مضيفًا أن "الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة وأي اعتداء جديد لن يبقى دون عقاب".

وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، في وقت سابق، أن"سفينة تجارية أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن".

وذكرت الوكالة أن "شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أعلنت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة الأمريكية وترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ قرب مدينة عدن اليمنية".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، يومي الجمعة والسبت، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لحركة "أنصار الله"، ردًا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
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