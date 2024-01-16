كيف ترقص إيران وأميركا على حافة الهاوية؟



Advertisement

ولا أحد يعرف إلى متى سيستمر ذلك، حسبما يقول دبلوماسيون غربيون لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.



لكن بعد 100 يوم من الصراع، فإن تقييم معظم اللاعبين الرئيسيين هو أن إيران دفعت وكلائها لإثارة المشاكل للجيش الأميركي والضغط على إسرائيل والغرب في العراق وسوريا ولبنان وممرات الشحن في البحر الأحمر، لكن مع بذل بعض الجهود لتجنب إثارة البركان وانفلات الأوضاع، بحسب الصحيفة.



إنها أكثر الرقصات حساسية، فهي مليئة بالإشارات الدقيقة والهجمات والخدع والحركة التي لا يمكن إنكارها، بحسب الصحيفة. على الرغم من كل المخاوف من اندلاع القتال في الشرق الأوسط الذي يمكن أن يجر الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى قتال مباشر، فإن السمة الملفتة للصراع حتى الآن هي حرص كل من طهران وواشنطن على تجنب الالتقاء وجها لوجه في ساحة المعركة.ولا أحد يعرف إلى متى سيستمر ذلك، حسبما يقول دبلوماسيون غربيون لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.لكن بعد 100 يوم من الصراع، فإن تقييم معظم اللاعبين الرئيسيين هو أن إيران دفعت وكلائها لإثارة المشاكل للجيش الأميركي والضغط على إسرائيل والغرب في العراق وسوريا ولبنان وممرات الشحن في البحر الأحمر، لكن مع بذل بعض الجهود لتجنب إثارة البركان وانفلات الأوضاع، بحسب الصحيفة.إنها أكثر الرقصات حساسية، فهي مليئة بالإشارات الدقيقة والهجمات والخدع والحركة التي لا يمكن إنكارها، بحسب الصحيفة.

ففي حين عززت طهران إنتاجها من اليورانيوم بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، مما جدد المخاوف من أنها قد تتسارع مرة أخرى نحو القدرة على تصنيع العديد من الأسلحة النووية، فقد حافظت بعناية على مستوى أقل بقليل من عتبة الوقود المستخدم في صنع القنابل. ويعتبر ذلك الخط الأحمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عمل عسكري ضد مجمعاتها النووية تحت الأرض.

هل كل شيء تحت السيطرة؟



ورغم أن الولايات المتحدة حاولت دائما احتواء الوضع في هذه العلاقة المضطربة، لكن وفق الصحيفة، فإن التاريخ مليء بالجهود الفاشلة لإبقاء القوات الأميركية خارج الصراعات في نصف العالم والتي كانت تخرج عن نطاق السيطرة، كما اتضح تاريخيا من دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى في عام 1917، والحرب العالمية الثانية في عام 1941، وكوريا في عام 1950، وفيتنام تدريجيًا في الستينيات.



واعتبرت أن الحوادث والاغتيالات وغرق السفن وأنظمة التوجيه التي تنحرف عن مسارها يمكن أن تؤدي جميعها إلى تقويض الاستراتيجية الأكثر تخطيطًا بعناية.

ماذا بشأن الرقص مع إيران؟



بالنسبة لإيران، لا يوجد تاريخ ولا اتصال مباشر لضمان بقاء التصعيد تحت السيطرة.



ويقول مسؤولو المخابرات الأميركية إنهم يواصلون تقييم ما إذا كانت إيران غير مهتمة بحرب أوسع نطاقاً، حتى مع تشجيعها لعمليات الحوثيين في البحر الأحمر.



ويقولون إن الهدف الأساسي لوكلاء إيران هو إيجاد طريقة لتوجيه ضربات إلى إسرائيل والولايات المتحدة دون إشعال نوع الحرب التي تريد طهران تجنبها.



كما أنه بحسب هؤلا المسؤولين، لا يوجد دليل مباشر على أن كبار القادة الإيرانيين - سواء قائد فيلق القدس النخبوي أو المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - أمروا بشن هجمات الحوثيين الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.



لكن ليس هناك شك في أن إيران دعمت تصرفات الحوثيين، وتشير التقييمات الاستخباراتية إلى أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن الصراع المتصاعد سيزيد التكاليف على الغرب - دون المخاطرة بحرب أوسع نطاقا، حسبما قال مسؤولون أميركيون.



ورفع البيت الأبيض السرية عن معلومات يقول إنها تظهر أن إيران تزود الحوثيين بالأسلحة، على الرغم من أن الحوثيين يبدون بشكل متزايد قادرين على صنع العديد من الأسلحة الخاصة بهم، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المجمعة من أجزاء تم الحصول عليها من الصين وموردين آخرين.



ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن السفن والطائرات الإيرانية توفر بيانات الاستهداف.



لكن وكالات التجسس الأميركية تعتقد أن الحوثيين منظمة مستقلة وأن إيران لا تملي عملياتها اليومية، حسبما قال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة.

هل تورط إسرائيل أميركا؟



ويقول دبلوماسيون في الشرق الأوسط إنهم يشعرون بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية المتشددة أقل اهتمامًا بكثير باحتواء الصراع من إدارة بايدن.



ويعتقد البعض أنهم قد يرون قيمة في ضرب وكلاء إيران وجذب الولايات المتحدة بشكل مباشر أكثر.



وقالت سنام فاكيل، خبيرة الشؤون الإيرانية في تشاتام هاوس، وهي منظمة بحثية مقرها لندن:"لقد حاولت إيران نقل الصراع إلى الخارج".



فـ"خطوط إيران الحمراء هي حدود إيران. وفي هذه المرحلة، فهي على استعداد تام للمقامرة في جميع أنحاء المنطقة، ولكن ليس في الداخل".



ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر بالنسبة لإيران.



وستصبح خيارات السيد بايدن لمعايرة الرد الأميركي أكثر محدودية بكثير إذا مات جنود أو متعاقدون أميركيون في هجوم بالوكالة - وهو أمر كاد أن يحدث في العديد من الحوادث الأخيرة.



ويعترف المسؤولون أنه إذا قُتل أميركيون، فإن الضغط لتوجيه هجمات مباشرة على إيران سوف يرتفع بشكل حاد. (سكاي نيوز عربية)