ترامب: أتفق مع بوتين وسأعمل على حل الصراع في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أنه ينسجم بشكل جيد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسيساعد في حل النزاع في أوكرانيا بسرعة إذا تولى رئاسة البيت الأبيض.

وقال ترامب في ولاية أيوا: "أنا وبوتين ننسجم بشكل جيد، هذا ليس سيئا، هذا جيد".

وأضاف: "لم تكن روسيا لتهاجم، ولم تكن إسرائيل لتتعرض للهجوم. الوضع في أوكرانيا مرعب، وما حدث في إسرائيل مروع.. أعرف بوتين جيدا، وأعرف زيلينسكي جيدا. سنقوم بجمعهما معا. سوف نقوم بحل هذا بسرعة كبيرة. لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك ولم يكن ليحدث، لكنه حدث الآن على نطاق أوسع مما فكر الناس به. سنوقفه لأنه أمر محزن، لم يكن ينبغي لهذا أن يبدأ".

( روسيا اليوم)