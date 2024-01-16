بالحقيبة الدبلوماسية.. فرنسا تنقل أدوية لرهائن لدى "حماس"

أعلن فيليب لاليو، مدير مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن باريس نقلت أدوية يوم السبت لـ45 رهينة لدى "حماس".

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وقال في لقاء مع قناة "فرانس إنتر" إن التسليم "جار"، مضيفاً: "لقد نظمنا عملية التسليم بالحقيبة الدبلوماسية وتم تسليم كل شيء إلى السلطات القطرية".واشار الى أن "السلطات القطرية على اتصال بـ"حماس"، وهي مسؤولة عن التسليم في الموقع".ولفت لاليو الى أن "هذه المبادرة أطلقتها عائلات الرهائن، هم الذين جاؤوا إلينا وأخبرونا أنه من بين الرهائن أشخاص يحتاجون إلى علاج جدي، وهم محرومون منه، ونحن بحاجة إلى جمع هذه العلاجات وإرسالها إلى هناك".وقال إنه "بتعليمات من الرئيس الفرنسي ماكرون تم جمع العلاجات في باريس واتخاذ الترتيبات لتسليمها هناك بالتعاون مع قطر وإسرائيل واللجنة الدولية للصليب الأحمر" .كم أوضح مدير مركز الأزمات والدعم أنه لم يظهر أي فرنسي في قائمة المستفيدين من هذه العلاجات التي كانت أطول في البداية، مبينا أن القائمة ضمت أولا 85 رهينة ثم تم تقليصها إلى 45.