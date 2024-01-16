بوتين: كييف ألقت كافة المفاوضات في سلة المهملات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه "لو لم ترفض كييف المفاوضات مع روسيا في اسطنبول بتحريض الغرب، لكانت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد انتهت منذ فترة طويلة".

وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات في روسيا: "برفضهم التفاوض، هم من رفضوا التفاوض. كنا قد اتفقنا معهم على كل شيء. وبعد يوم ألقوا جميع الاتفاقيات في سلة المهملات، والآن يقولون ذلك علنا، بما في ذلك رئيس هذه المجموعة التفاوضية".

وتابع: "إن ما يسمى بـ "صيغة السلام" التي يتم الحديث عنها في الغرب وفي أوكرانيا هي استمرار لتنفيذ مرسوم رئيس أوكرانيا بحظر المفاوضات مع روسيا. هذا ما هو الحال عليه. هذه متطلبات محظورة للعملية التفاوضية".

( روسيا اليوم)