نائب يُهاجم ناشطاً: المتآمر لا يعرف إلا طريق التآمر

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هاجم النائب المصري مصطفى بكري الناشط المصري المعروف أحمد دومة بعد تظاهره مع مجموعة من النشطاء أمام نقابة الصحفيين المصرية، حيث طالبوا بفتح معبر رفح.وقال بكري عن دومة: "هل يحق لمن أحرق المجمع العلمي أن يتحدث عن الوطن، من حرق المجمع خائن للوطن ومن ارتكب جريمة العنف، وخرج على شاشة إحدى الفضائيات ليتباهي بأنه أحرق تراثنا ووثائقنا وكنوزنا بالمولوتوف هو قطعا يقف في خندق الأعداء؟".وتابع: "لقد كنت ضد الإفراج عنه وحذرت منه، لأن المتآمر لا يعرف إلا طريق التآمر، ومصر ليست في حاجه لشهادة من الخونة والأفاقين، ولا أحد يزايد على دور مصر العروبة ولا قيادتها السياسية". (روسيا اليوم)