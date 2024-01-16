قيادي إسرائيلي بارز: "الأونروا" هي "حماس"

هاجم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي النائب يولي إدلشتاين، اليوم، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واعتبر أنها تمثل حركة "حماس".

وقال إدلشتاين، وهو قيادي بارز في حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة على منصة "إكس": "الأونروا هي حماس، وحماس هي الأونروا".

وأشار إلى أنه قال هذه الكلمات لسفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل اليوم، دون أن يذكر دوافع الهجوم.

وقال المفوض العام لـ "الأونروا" فيليب لازاريني قبل يومين: إن "مصر لم تغلق معبر رفح يوما منذ بدء الحرب في قطاع غزة حتى الآن"، متهما تل أبيب بتعطيل دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

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( الأناضول)