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عربي-دولي

معلومات مهمّة عنه... ما هو الصاروخ "مدمر خيبر" الذي قصفت فيه إيران سوريا والعراق؟

Lebanon 24
16-01-2024 | 13:00
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ذكرت "العربية"، أنّ الحرس الثوري الإيراني، أعلن أنّه قصف بصواريخ باليستية أهدافاً في كل من سوريا وإقليم كردستان العراق.

وعقب الهجمات، نشرت وكالة "تسنيم" للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني تقريرا عن صاروخ "خيبر شكن" أو "مدمر خيبر"، وأكدت أن الحرس الثوري استهدف محافظة إدلب السورية وإقليم كردستان بهذا الطراز من الصواريخ الباليستية.
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وقدرت "تسنيم" بحسب قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني الجنرال أمير علي حاجي زاده، المسافة من نقطة إطلاق الصواريخ من جنوب غرب الأهواز إلى إدلب بنحو 1200 كيلومتر، واعتبرتها العملية الصاروخية الأبعد مدى للحرس الثوري الإيراني.

وحسب تقارير محلية، أطلقت إيران الصواريخ من قرب بلدة دار خوَّين في جنوب غرب الأهواز، ومن محافظتي كرمانشاه وأذربيجان الغربية في غرب إيران.

وذكرت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني أن الصاروخ المذكور المستخدم في الهجمات تم الكشف عنه في قاعدة صواريخ أرض-أرض تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني في عام 2021 بالتزامن مع الذكرى الـ43 للثورة الإيرانية.

وبحسب تقرير الوكالة، يعد صاروخ "خيبر شكن" الباليستي، أحد صواريخ الجيل الثالث بعيدة المدى التابعة للحرس الثوري الإيراني، ويستهلك الوقود الصلب في الحركة، وفي مرحلة الهبوط بإمكانه المناورة للمرور عبر الدروع الصاروخية، وبعد تحديثه تم تقليل وزنه بمقدار الثلث مقارنة بالنماذج المماثلة، كما تم تقليص زمن الإعداد والإطلاق بنسبة السدس، ويبلغ مدى هذا الصاروخ 1450 كيلومترا، وهو مزود بنظام توجيه مشترك وبرأس حربي قادر على المناورة. (العربية)
 
 
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