إنقاذ 119 مهاجراً من الغرق وإعادتهم إلى ليبيا

وسط غموض بشأن مصير 40 مهاجراً غير نظامي فقدوا في البحر المتوسط، تحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن اعتراض وإعادة 119 آخرين إلى ليبيا، 115 رجلاً وأربع سيدات.

وأوضح مكتب المنظمة الدولية في ليبيا، اليوم، أن عملية إعادة المهاجرين تمت ما بين السابع إلى الثالث عشر من كانون الثاني الحالي، لكنه لم يكشف عن جنسياتهم.

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ورحّل جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في شرق ليبيا 109 مهاجرين إلى السودان وتشاد الأسبوع الماضي، بعد حملات أمنية موسّعة شنّتها القوات بالجهاز لضبط المخالفين للقانون. وجاء ذلك فيما تلتزم أجهزة مكافحة الهجرة في شرق ليبيا وغربها الصمت حيال تقارير تتحدث عن فقدان أثر 40 مهاجراً في البحر المتوسط منذ عدة أيام.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية عن إحدى المنظمات الإنسانية أنه «لا يوجد لديها حتى الآن أي أخبار عن قارب هجرة كان على متنه حوالي 40 شخصاً فروا من ليبيا، وأُطلق نداء استغاثة لأجلهم في الأيام الأخيرة».

وأوضح مشروع (Alarm Phone)، التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، أنه فقد الاتصال بمجموعة من المهاجرين كانت متجهة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الجمعة الماضي، لافتاً إلى أن «وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) وخفر السواحل الإيطالي بحثوا عن القارب دون جدوى».

وأوضح المشروع الإنساني أنه «على الرغم من مرور عدة أيام، لا تتوفر لدينا أي أخبار حتى الآن»، مبيناً أنه «تم تنبيه السلطات بهذا الشأن، لكنها لا تقدم لنا معلومات عن القارب، أو أخباراً عن وصوله إلى البر حتى الآن».

وكانت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس قد أعلنت عن تفكيك «تشكيل عصابي»، قالت إنه «تورط في تهريب مهاجرين غير نظاميين من دول جوار أفريقية عبر الحدود والاتجار بهم»، وذلك بعد اشتباكات واسعة مع عناصره في وسط الصحراء الجنوبية.