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عربي-دولي

الحوثيون يستهدفون سفينة كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية

Lebanon 24
16-01-2024 | 12:39
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين عن استهداف سفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مصور، إن "القوات البحرية اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".
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وأضاف أن "العملية تمت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".

وأوضح أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية والرسائل التحذيرية النارية. (روسيا اليوم)
 
 
 
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