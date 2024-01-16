الحوثيون يستهدفون سفينة كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية

Advertisement

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين عن استهداف سفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مصور، إن "القوات البحرية اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة".وأضاف أن "العملية تمت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة مباشرة".وأوضح أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية والرسائل التحذيرية النارية. (روسيا اليوم)