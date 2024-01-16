وزير الخارجية السعودي: أولويتنا إيجاد مسار لخفض التصعيد

أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، عن قلق بلاده تجاه التوترات في البحر الأحمر والأمن في الإقليم بشكل عام.



وقال خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، مشدداً على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة.

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وقال خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، مشدداً على أنه يجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري في غزة.

واشار الى إن "الهجمات في البحر الأحمر متصلة بالحرب في غزة".



وأضاف: "لا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد. وأولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد، وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة".



وقال وزير الخارجية السعودي إنه "على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لوقف الحرب في غزة"، مشيراً إلى أن "استمرار المعاناة في غزة سيؤدي إلى حلقات من التصعيد".