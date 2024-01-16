إيران قصفت مواقع في باكستان... من استهدفت؟

قالت وكالة "تسنيم"، إنّ إيران قصفت مقرين للمعارضة البلوشية الإيرانية في باكستان.

ويأتي هذا الهجوم الجديد، بعدما استهدفت إيران مواقع في سوريا واقليم كردستان في العراق، تعود لإرهابيين بحسب قولها.