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عربي-دولي

إيران قصفت مواقع في باكستان... من استهدفت؟

Lebanon 24
16-01-2024 | 12:46
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قالت وكالة "تسنيم"، إنّ إيران قصفت مقرين للمعارضة البلوشية الإيرانية في باكستان.
 
 
ويأتي هذا الهجوم الجديد، بعدما استهدفت إيران مواقع في سوريا واقليم كردستان في العراق، تعود لإرهابيين بحسب قولها.
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