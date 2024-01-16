الدخول غير النظامي إلى أوروبا.. ارتفاع قياسي سُجل عام 2023

ذكرت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل "فرونتكس" أن عدد حالات عبور المهاجرين غير الشرعي إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 17% سنة 2023 مقارنة بأرقام 2022.

وقالت "فرونتكس" إن هذه النسبة تمثل "ارتفاعا كبيرا في عدد حالات العبور غير القانوني سنة 2023، وهي الأعلى منذ 2016".

وأوضحت أن "العدد ارتفع إلى 380 ألفا، سلك 41% منهم البحر الأبيض المتوسط".

وأأشارت إلى أن "العدد الأكبر من حالات الهجرة غير الشرعية سنة 2023 تعود إلى سوريين (مئة ألف حالة)، يليهم كل من الغينيين والأفغان". فيما تمثل النساء والقصر نحو 10% من هؤلاء المهاجرين.

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