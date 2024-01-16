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عربي-دولي

ملك الأردن: السلام والاستقرار لن يتحقق بالحلول العسكرية

Lebanon 24
16-01-2024 | 13:13
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شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أهمية "بلورة موقف دولي موحد لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

وخلال استقباله وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، جدد الملك عبدالله "التأكيد على ضرورة السماح لسكان قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم"، مشددا على "رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".
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كما أكد رفضه "لاي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة"، محذرا من "تداعيات استمرار الحرب على غزة والتي ستكون كارثية وسيدفع الجميع ثمنها".

 
وقال إن "الأمن والسلام والاستقرار لن يتحقق بالحلول العسكرية".

 
وأكد أن "السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين الذي يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ويضمن قيام دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
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