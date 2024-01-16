بعد قطع الاتصالات في غزة.. تحذير من كوارث تهدد حياة المواطنين

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم، إن استمرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل لليوم الخامس على التوالي من شأنه أن "يتسبب بكوارث تهدد حياة المواطنين".

وأضاف المكتب الحكومي، في بيان: "قطع الاتصالات والإنترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين".

وتابع: "لن يتمكن أحد من الوصول إلى الشهداء والجرحى (بسبب انقطاع خدمات الاتصالات واستحالة التواصل مع الإسعاف)، وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا بشكل مضاعف في ظل استمرار الحرب الوحشية والقصف المتواصل للمنازل والأحياء الآمنة".

وعدّ المكتب الحكومي انقطاع هذه الخدمات "جريمة متكاملة مع سبق الإصرار"، لافتا إلى أن استمرارها يعمل على "تعميق الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع".

وحمل إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المتواصلة بحق سكان القطاع"، مطالبا الدول بـ"التدخل الفوري لوقف الحرب".

( الأناضول)