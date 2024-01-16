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صحة

خبر مهمّ عن لقاحات "كورونا"... وهذا ما قيل عن خطر الفيروس

Lebanon 24
16-01-2024 | 13:22
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أعلنت منظمة الصحة العالميّة، أنّ اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"، تمكّنت من إنقاذ أرواح نحو 1.4 مليون شخص على الأقل في أوروبا، وأشارت إلى أن الفيروس سيبقى منتشراً.

وقال مدير المنظمة في أوروبا هانس كلوغه، إنّ "الجرعة المعززة الأولى للقاح ساهمت وحدها في إنقاذ أرواح نحو 700 ألف شخص".
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وأضاف: "بينما نتعلم كيف نتعايش مع كوفيد-19 والفيروسات التنفسية الأخرى لا بد أن يواظب الأشخاص الذين يعانون من صحة ضعيفة على أخذ لقاحات كوفيد والزكام في مواعيدها".

ونبه إلى أن "من الوارد ألا نكون مهيئين لكافة الاحتمالات الاستثنائية مثل ظهور متحورة جديدة لكوفيد-19 أكثر خطورة، أو فيروس مسبب للأمراض غير معروف بعد". (العربية)
 
 
 
 

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