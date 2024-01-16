تحذير أميركيّ عاجل... حتى إشعار آخر

حذّرت وزارة النقل الأميركية السفن من الملاحة في البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

ويأتي تحذير الوزارة الأميركيّة، مع إستمرار الحوثيين باستهداف السفن التجاريّة المتوجّهة إلى إسرائيل.