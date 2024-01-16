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تحذير أميركيّ عاجل... حتى إشعار آخر

Lebanon 24
16-01-2024 | 13:40
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حذّرت وزارة النقل الأميركية السفن من الملاحة في البحر الأحمر حتى إشعار آخر.
 
 
ويأتي تحذير الوزارة الأميركيّة، مع إستمرار الحوثيين باستهداف السفن التجاريّة المتوجّهة إلى إسرائيل.
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