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عربي-دولي
سيّدة تنتقم من زوجها رجل الأعمال... هذا ما قامت به!
Lebanon 24
16-01-2024
|
14:05
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في منطقة حلوان في ضواحي محافظة القاهرة المصرية، رصدت كاميرات المراقبة سيدة تحمل زجاجات في داخلها مواد بترولية، وقامت بإلقائها على سيارة، ثم أشعلت النيران فيها وفرت هاربة من مكان الحادث.
وقامت الأجهزة الأمنية بالإنتقال إلى مكان الحادثة، حيث تبيّن أن السيارة مملوكة لرجل أعمال، واحترقت بالكامل أسفل منزله.
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وتبيّن من التحقيقات، أنّ السيّدة قالت إنّ زوجها تزوج فتاة صغيرة، وتركها وأولاده، وأشعلت النيران في السيارة لرغبتها بالإنتقام.
وقرّرت النيابة العامة سجن المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء مالك السيارة لسماع أقواله في الحادث. (العربية)
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