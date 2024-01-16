سيّدة تنتقم من زوجها رجل الأعمال... هذا ما قامت به!

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في منطقة حلوان في ضواحي محافظة القاهرة المصرية، رصدت كاميرات المراقبة سيدة تحمل زجاجات في داخلها مواد بترولية، وقامت بإلقائها على سيارة، ثم أشعلت النيران فيها وفرت هاربة من مكان الحادث.وقامت الأجهزة الأمنية بالإنتقال إلى مكان الحادثة، حيث تبيّن أن السيارة مملوكة لرجل أعمال، واحترقت بالكامل أسفل منزله.وتبيّن من التحقيقات، أنّ السيّدة قالت إنّ زوجها تزوج فتاة صغيرة، وتركها وأولاده، وأشعلت النيران في السيارة لرغبتها بالإنتقام.