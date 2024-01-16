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إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة بريانسك

Lebanon 24
16-01-2024 | 14:15
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكنسدر بوغوماز، اليوم، عن إسقاط مسيّرة أوكرانية في أجواء المقاطعة وتدميرها في منطقة تروبشيفسكي.

 

وكتب بوغوماز في قناته على "تلغرام"، اليوم: "تم إحباط محاولة قام بها إرهابيون أوكرانيون لتنفيذ هجوم باستخدام طائرة مسيّرة، وتم تدميرها فوق منطقة تروبشيفسكي".

 
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وأضاف أنه لا توجد هناك إصابات أو أضرار جراء الحادث. 

 

هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

( روسيا اليوم)

 

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