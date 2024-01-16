مباحثات بريطانية يمنية بشأن التداعيات الأمنية في البحر الأحمر

بحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طارق أحمد، التداعيات الأمنية في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، في أعقاب تصاعد التوتر في البحر الأحمر، جراء استهداف "الحوثي" لسفن دولية، وتوجيه واشنطن وبريطانيا ضربات لمواقع تابعة للجماعة اليمنية.

وناقش الوزيران، وفق الوكالة، "مستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

واستعرضا" التداعيات الأمنية في البحر الأحمر، والتهديدات التي تواجهها الملاحة الدولية، وآثارها على الشعب اليمني".

وأكد الجانبان "أهمية تحقيق السلام في اليمن، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار"، وفق الوكالة.

( الأناضول)