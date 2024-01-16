Advertisement

عربي-دولي

لمواصلة الحرب في غزة... دولة تدرس تزويد إسرائيل بهذه الأسلحة

Lebanon 24
16-01-2024 | 14:41
A-
A+
Doc-P-1153356-638410382812287676.png
Doc-P-1153356-638410382812287676.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أنّ برلين تدرس تزويد الجيش الإسرائيليّ بذخائر الدبابات اللازمة لمواصلة الحرب في قطاع غزة، ودعم تل أبيب في كافة ساحات الحرب الإقليمية التي تُحيط بها. (روسيا اليوم)
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
هيئة الإسعاف الإسرائيلية: مقتل شخص وإصابة آخر بصاروخ مضاد للدبابات في شمال إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
17/01/2024 00:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة منزل في شتولا بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان دون وقوع إصابات
lebanon 24
17/01/2024 00:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"القسام": استهدفنا دبابات ميركافا ومروحية إسرائيلية بصاروخ أرض-جو
lebanon 24
17/01/2024 00:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بقذائف المدفعية خلية تطلق الصواريخ المضادة للدبابات في منطقة يارون جنوبي لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
17/01/2024 00:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24

المانيا

دبابات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2024-01-16
16:44 | 2024-01-16
16:44 | 2024-01-16
16:41 | 2024-01-16
16:20 | 2024-01-16
16:13 | 2024-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24