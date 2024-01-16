لمواصلة الحرب في غزة... دولة تدرس تزويد إسرائيل بهذه الأسلحة

كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أنّ برلين تدرس تزويد الجيش الإسرائيليّ بذخائر الدبابات اللازمة لمواصلة الحرب في قطاع غزة، ودعم تل أبيب في كافة ساحات الحرب الإقليمية التي تُحيط بها. (روسيا اليوم)

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