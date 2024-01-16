إتّفاق جديد بين "حماس" وإسرائيل... هذه تفاصيله

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أعلنت قطر، عن نجاح وساطة قطرية – فرنسية، في التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.وأوضح ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الأدوية والمساعدات سترسل غداً الأربعاء إلى مدينة العريش المصرية، على متن طائرتين تابعتين للجيش القطري، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.وأكد الأنصاري "استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة". (سكاي نيوز)