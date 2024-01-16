ماليزيا تنتقد تجاهل الغرب "فظائع" إسرائيل في فلسطين

انتقد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الثلاثاء، الدول الغربية لتجاهلها واستمرار صمتها بشأن "الفظائع" التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين منذ 7 تشرين الأول 2023.

وقال إبراهيم في بيان على منصة "إكس" إن "الدول الغربية مستمرة في غض الطرف عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل، لتصبح متواطئة فعليا في الأعمال الخبيثة لجرائم ضد الإنسانية" في فلسطين.

وأوضح أن "إسرائيل قتلت (أكثر من) 24٫100 روح بريئة منذ 7 تشرين الأول (في غزة)، مع إفلات تام من العقاب، رغم أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي أدانت أعمالها الدنيئة والإبادة الجماعية".

وأضاف: "هذه الموجة الأخيرة من المذبحة الوحشية للفلسطينيين الأبرياء ليست سوى مجرد امتداد لسبعة عقود طويلة من القمع والاستبداد، ما يظهر بوضوح كراهية النظام الإسرائيلي وعداءه تجاه الشعب الفلسطيني".