تطور خطير.. أبو الغيط يحذّر من تحويل العراق الى ساحة لتصفية الحسابات

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الثلاثاء، القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف عددا من المناطق في أربيل، مقدّماً "تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين".وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن "تبني الحرس الثوري الإيراني لهذا الاستهداف يعد سلوكا مستهجنا وانتهاكا مدانا لمبادئ السيادة وحسن الجوار".وأضاف أن "هذا الاعتداء يشكل أيضا تطورا خطيرا على الساحة العراقية، ويرفع منسوب الخطر من اتساع رقعة الحرب الدائرة في المنطقة"، محذرا من "مغبة اعتبار العراق ساحة لتصفية الحسابات".وجدد تضامن الجامعة العربية مع الحكومة العراقية في كافة الإجراءات التي تتخذها حفاظا على سيادة العراق وأمنه واستقراره، وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.