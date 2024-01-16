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عربي-دولي

رئيس الوزراء العراقي: قصف إيران لأربيل عمل عدوانيّ

Lebanon 24
16-01-2024 | 15:26
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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن قصف إيران لأربيل عمل عدواني يقوض العلاقة القوية بين بغداد وطهران.

وأضاف في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ" على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية: "هذا الفعل بالتأكيد تطوّر خطير يقوض العلاقة القوية بين العراق وإيران".
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وأكد أن الحكومة العراقية "تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية بما يتطابق مع مبدأ السيادة الوطنية". (روسيا اليوم)
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