أمير قطر يبحث الوضع في غزة مع الرئيس الألماني

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مع الرئيس الألماني فالتر شتاينماير، المستجدات في قطاع غزة، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير القطري من الرئيس الألماني.

وجرى خلال الاتصال، وفق الوكالة، "مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما مستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأعرب الرئيس الألماني عن شكره لأمير قطر على "جهود ومساعي الدوحة في الإفراج عن الأسرى" المحتجزين في غزة.

( الأناضول)