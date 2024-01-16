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نتنياهو: الحرب في غزة قد تستمرّ حتّى هذا التاريخ

Lebanon 24
16-01-2024 | 16:13
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب على حركة "حماس" في قطاع غزة قد تستمرّ حتى عام 2025.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن تصريحات بنيامين نتنياهو جاءت خلال اجتماع أعضاء مجلس الوزراء الحربي مع رؤساء المجالس المحلية الذي عقد في مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي في بئر السبع. (روسيا اليوم)
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