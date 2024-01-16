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عربي-دولي
باكستان تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد قصف أراضيها
Lebanon 24
16-01-2024
|
16:41
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استدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الإيراني في إسلام آباد للتعبير عن إدانتها للانتهاك الصارخ وغير المقبول لسيادة البلاد بعد قصف طهران مجموعة مسلحة في الأراضي الباكستانية.
وقالت الوزارة في بيان: "تدين باكستان بشدة الانتهاك غير المبرر لمجالها الجوي من جانب إيران والضربة التي وقعت داخل الأراضي الباكستانية والتي أسفرت عن مقتل طفلين بريئين وإصابة ثلاث فتيات".
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وأضافت أن "هذا الانتهاك لسيادة باكستان غير مقبول على الإطلاق ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة".
وتابعت بالقول: "الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا العمل غير القانوني قد حدث على الرغم من وجود عدة قنوات اتصال بين باكستان وإيران".
وذكرت في البيان أنه تم تقديم احتجاج باكستان القوي إلى المسؤول الكبير المعني في وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، مشيرة إلى أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني إلى وزارة الخارجية لنقل إدانتها الشديدة لهذا الانتهاك.
وشددت الخارجية في بيانها على "أن المسؤولية عن عواقب القصف ستقع على عاتق إيران بشكل مباشر".
وأشارت في البيان إلى أن إسلام آباد قالت دائما إن الإرهاب يمثل تهديدا مشتركا لجميع دول المنطقة ويتطلب عملا منسقا، مبينة أن مثل هذه الأعمال الانفرادية لا تتفق مع علاقات حسن الجوار ويمكن أن تقوض بشكل خطير الثقة الثنائية. (روسيا اليوم)
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