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ستولتنبرغ يدين الضربات الإيرانية الأخيرة على أربيل

Lebanon 24
16-01-2024 | 16:44
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أعرب الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن إدانته للضربات الإيرانية على أهداف في أربيل.


وخلال محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في دافوس السويسرية، قال ستولتنبرغ: "أدنت الضربات الإيرانية الأخيرة على أربيل وأعربت عن التعازي للضحايا. نحن ندعم سيادة العراق ووحدة أراضيه".
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