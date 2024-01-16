ستولتنبرغ يدين الضربات الإيرانية الأخيرة على أربيل

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أعرب الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن إدانته للضربات الإيرانية على أهداف في أربيل.وخلال محادثاته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في دافوس السويسرية، قال ستولتنبرغ: "أدنت الضربات الإيرانية الأخيرة على أربيل وأعربت عن التعازي للضحايا. نحن ندعم سيادة العراق ووحدة أراضيه".