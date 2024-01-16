العراق يقدّم شكوى لمجلس الأمن حول العدوان الصاروخي الإيراني

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية تقديم شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.وذكرت الوزارة في بيان أن "العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، تتعلق بالعدوان الصاروخي الإيراني الذي استهدف مدينة أربيل وأدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين وتسبب بأضرار في الممتلكات العامة والخاصة".وأضاف البيان: "رفعت شكوى بموجب رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي عبر الممثلية الدائمة لجمهورية العراق في نيويورك أكدت فيهما أن هذا العدوان يُعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق وسلامته الإقليمية وأمن الشعب العراقي".واستدعت الخارجية العراقية سفيرها لدى طهران ناصر عبد المحسن الثلاثاء "للتشاور"، بعد الهجمات الصاروخية التي نفذتها طهران في إقليم كردستان العراق.