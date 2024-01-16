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عربي-دولي

الإتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على السنوار

Lebanon 24
16-01-2024 | 19:00
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أدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" في غزة، بقائمة عقوباتها رداً على الهجوم المفاجئ الذي شنّته الحركة على إسرائيل في تشرين الأول الماضي.
وسيخضع السنوار الآن لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، كما يحظر على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.
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وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "قرر المجلس اليوم إضافة شخص واحد إلى قائمة الإرهاب".
وأضاف البيان: "يأتي القرار في إطار رد الاتحاد الأوروبي على التهديد الذي تشكله حماس وعلى هجماتها الإرهابية الوحشية والعشوائية على إسرائيل في السابع من تشرين الاول 2023".
ورحّب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار الاتحاد الأوروبي العادل والأخلاقي على حد وصفه.
وكتب كاتس على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "القرار هو أيضا نتيجة لجهودنا الدبلوماسية لخنق موارد حماس، ونزع الشرعية عنها وحظر كل دعم لها"، مضيفا: "سنواصل استئصال جذور الشر، في غزة وأينما أينعت".
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