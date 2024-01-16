15
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
4
o
بعلبك
17
o
بشري
13
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كي لا يتم إدانة إسرائيل.. "مجلس الشيوخ الأميركي" يمتنع عن إصدار تقرير حول الحرب
Lebanon 24
16-01-2024
|
23:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما للتحقق مما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في حربها على حركة (حماس) في قطاع غزة، إذ صوّت 54 من أعضاء مجلس الشيوخ برفض مشروع القرار.
Advertisement
ورغم رفض مشروع القرار بسهولة، إلا أنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة الجناح اليساري، بشأن توريد الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل على الرغم من الخسائر الفادحة التي خلفها الصراع في غزة على المدنيين الفلسطينيين.
وقال ساندرز في كلمة ألقاها قبل التصويت وحثّ فيها على تأييد القرار "يجب أن نضمن أن المساعدات الأميركية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"، وعبّر عن أسفه لما وصفه بعدم قيام مجلس الشيوخ بالنظر في أي إجراء يدقق في تأثير الحرب على المدنيين.
البيت الأبيض من جانبه قال إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
Lebanon 24
بعد تحذيره من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف لـ"لبنان 24": هذا ما ينتظرنا بعد 22 كانون الثاني
02:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
Lebanon 24
ما حقيقة حدوث عاصفة ثلجية الاسبوع المقبل؟
04:18 | 2024-01-16
16/01/2024 04:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"وين جاكيتك؟".. أصالة توقف حفلها وتتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"وين جاكيتك؟".. أصالة توقف حفلها وتتعرّض لموقف محرج على المسرح شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:34 | 2024-01-16
16/01/2024 01:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
Lebanon 24
قرار سحب تعويضات نهاية الخدمة نقدا اتُخذ.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
02:45 | 2024-01-16
16/01/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
Lebanon 24
إستعدادات ونشر آلاف الجنود... ما الذي تُحضّره إسرائيل للبنان و"الحزب"؟
14:30 | 2024-01-16
16/01/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:03 | 2024-01-17
وزير عراقي يهاجم إيران: الإيرانيون لا يستطيعون مهاجمة إسرائيل لذا هاجموا أربيل
00:53 | 2024-01-17
لإغاثة أهالي غزة.. الإمارات ترصد أكثر من 11 مليون دولار
00:47 | 2024-01-17
قرار من زيلينسكي يُثير الرعب في أوكرانيا
00:46 | 2024-01-17
ما حقيقة فيديو احتراق سفينة أميركية بعد الهجوم الحوثي؟
00:17 | 2024-01-17
دائرة المعارك تتوسع في السودان.. وتهديد يطال "جزيرة مروي" المدرجة على قائمة التراث العالمي
00:08 | 2024-01-17
التوتر يتصاعد على جبهة الكوريتين.. "سول" تصعّد عن طريق العقوبات
فيديو
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
17/01/2024 08:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
Lebanon 24
كان عمره 9 سنوات.. رئيس وزراء فرنسا الجديد ممثلا في أحد الأفلام (فيديو)
01:42 | 2024-01-11
17/01/2024 08:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
Lebanon 24
قصة مروعة: نجم عالمي احتجز امرأة حامل 4 سنوات في منزله.. هذا ما فعله بها (فيديو)
04:49 | 2024-01-10
17/01/2024 08:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24