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عربي-دولي

الإحتلال يقصف سيارة في نابلس.. ويمنع الطواقم الطبية من إسعاف مَن بداخلها(فيديو)

Lebanon 24
16-01-2024 | 23:34
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قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية اليوم، سيارة مدنية فلسطينية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية مما أسفر عن سقوط شهداء.

وبحسب ما نقلت وكالة "أنباء العالم العربي" فإن النيران اندلعت في السيارة التي تم استهدافها في شارع القدس.
 
وبعد دقائق توجهت آليات إسرائيلية إلى الموقع ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان.
 
وبحسب الشهود فإن القصف أدى إلى سقوط ما بين قتيلين وثلاثة، لكن لم تتضح هوية أي منهم، حيث تحفظ الجيش على السيارة ومن بداخلها وسحبتها آليات.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إنه يحاول الوصول إلى موقع الهجوم إلا أن القوات الإسرائيلية منعته من الاقتراب من السيارة.وذكرت إذاعة "صوت فلسطين" أنه تم نقل أحد القتلى في قصف السيارة إلى مستشفى رفيديا، وسط اقتحام القوات الإسرائيلية لعدة مناطق في الضفة الغربية، إذ داهمت مدينة البيرة المتاخمة لرام الله شمال الضفة الغربية وتمركزت في حي البالوع واعتقلت امرأة.

وأفاد آخرون بأن قوة كبيرة داهمت مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس وشرعت بعمليات تفتيش واسعة لمنازل المخيم، فيما تسمع أصوات اشتباكات وإطلاق نار بين الحين والآخر.
 
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المصدر: العربية
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