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عربي-دولي

أدلة جديدة.. ماذا عُثر في جراب مسدس هانتر بايدن الذي كان يحتفظ به؟

Lebanon 24
17-01-2024 | 00:03
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نقلت قناة ABC News عن مكتب المدعي العام الأميركي أن المحققين عثروا العام الماضي على آثار كوكايين في جراب المسدس الذي كان يحتفظ به هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.

وطالب المدعون الفيدراليون المحكمة برفض طلبات بايدن الابن بإسقاط التهم الموجهة إليه بحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وهو الأمر الذي يعتبر محظورا على الأشخاص المدمنين على معاقرة المخدرات.
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وأضافت القناة نقلا عن المصادر ذاتها: "قوة الأدلة المتوافرة لا يمكن إنكارها... لكي نكون واضحين، عثر المحققون حرفيا على مادة المخدرات في الجراب الذي يحتفظ فيه المدعى عليه بسلاحه المسدس".

وتم التعرف على المادة التي تمت إزالتها من الحقيبة الجلدية البنية على أنها كوكايين بواسطة مختبر تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، بحسب القناة التي أوضحت أن الاكتشاف "الإجرامي" تم التوصل إليه العام الماضي.

هذا ويرفض نجل الرئيس الأميركي الإقرار بالذنب في "الكذب المزعوم" بشأن تعاطيه للمخدرات خلال تقديمه استمارة لاقتناء سلاح مسدس في تشرين الأول العام 2018. وفي الوقت نفسه، كشف هانتر بايدن في مذكراته أنه في ذلك الوقت كان مدمنا على المخدرات.
 
 
يذكر أن البيت الأبيض كشف في وقت سابق، عن العثور على كوكايين في مقر الرئاسة الأميركية مؤكداً أنه لم يعرض الأمن القومي للخطر.
 
وأدت الحادثة إلى إحراج كبير لإدارة الرئيس جو بايدن التي تسعى إلى تجنب الفضائح التي شهدتها ولاية الرئيس السابق.

وبعد الإعلان عن اكتشاف الكوكايين، وجه عدد من الشخصيات اليمينية أصابع الاتهام إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي، بسبب ماضيه في الإدمان. (روسيا اليوم)
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