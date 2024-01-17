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عربي-دولي

لإغاثة أهالي غزة.. الإمارات ترصد أكثر من 11 مليون دولار

Lebanon 24
17-01-2024 | 00:53
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أعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" منحة بـ 43 مليون درهم (11.7 مليون دولار)، لتوفير الدعم الغذائي المباشر لسكان قطاع غزة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وجاء هذا الإعلان بتوجيهات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ليصل إجمالي الدعم المقدم من مؤسسة المبادرات إلى برنامج الأغذية العالمي لدعم المجتمعات الأقل حظا في العالم، إلى 230 مليون درهم (أكثر من 62.6 مليون دولار)، منذ بداية التعاون بين الطرفين عام 2021.
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وبموجب الاتفاقية، تقدم "مبادرات" المنحة للبرنامج العالمي، حتى يتمكن من إطعام أكثر من مليون مستفيد في قطاع غزة، كما أبرمت المؤسسة اتفاقية ثانية مع برنامج الأغذية العالمي من أجل تنفيذ مشاريع غذائية مستدامة في العالم، وإيصال المساعدات الغذائية إلى أوسع شريحة ممكنة من الفئات الأشد فقرا.

هذا واستعرض القائمون على توقيع الاتفاقية، جانبا من المبادرات الإنسانية التي نفذتها دولة الإمارات في قطاع غزة، لمساعدة الشعب الفلسطيني على مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها، بسبب الأحداث الجارية في القطاع، كما ناقش الطرفان سبل تعزيز نطاق شراكتهما، لزيادة عدد المستفيدين من الدعم الغذائي المباشر لسكان غزة.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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