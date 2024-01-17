وزير عراقي يهاجم إيران: الإيرانيون لا يستطيعون مهاجمة إسرائيل لذا هاجموا أربيل

عقب الضربات الإيرانية التي طالت مراكز في أربيل أمس، أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن أسفه لأن العراقيين يدفعون ثمن التوتر بين واشنطن وطهران.

وشدد حسين على أن "مهاجمة طهران لأربيل هو انتهاك للقانون الدولي وتوجهنا إلى مجلس الأمن".

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وفي مقابلة مع شبكة CNN الأميركية على هامش منتدى "دافوس" المنعقد في سويسرا، قال حسين: "من المؤسف التوتر بين واشنطن وطهران.، عادة، عندما يكون هناك توتر بين هذين البلدين، يدفع العراقيون الثمن ويدور القتال على الأراضي العراقية".



وأضاف "والآن التوتر بين الإسرائيليين وإيران، وهذا أيضاً هو نفسه"، معتبرا أنه "لهذا السبب فإن الإيرانيين لا يريدون أو لا يستطيعون مهاجمة إسرائيل، فهم يبحثون عن الضحايا من حولهم، فهم يهاجمون أربيل".



ودان حسين الهجمات الإيرانية الأخيرة قائلاً: "نعتبرها عدوانا وضد القانون الدولي، وانتهاكاً للقانون الدولي، لذلك اتخذنا إجراءات مختلفة، وتوجهنا أيضا إلى مجلس الأمن في نيويورك. أعتقد أنه سيكون هناك دعم كبير للموقف العراقي ضد إيران".



وأشار إلى أن "إيران معزولة عن العالم، فإذا ذهب العراق إلى مجلس الأمن واعتبر العراق حليفا لإيران فإن ذلك سيخلق مشكلة كبيرة داخل طهران".





المصدر: روسيا اليوم+ سي أن أن